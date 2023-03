Korkein oikeus (KKO) tuomitsi Kittilän kuntapäättäjiä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kyse on Kittilä-jupakan haarasta, jonka ydinkysymys on, syyllistyivätkö kunnan luottamushenkilöt virka-aseman väärinkäyttöön, kun he päättivät peruuttaa kunnanjohtaja Anna Mäkelän tekemän tutkintapyynnön kuntakonserniin kuuluvan Levin hiihtokeskuksen toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta vuonna 2013.