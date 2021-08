Näyttelijä Kari Ketonen on monessa roolissaan innocent bystander, viaton ohikulkija. – Aika paljon käyn pyörähtelemässä milloin missäkin roolissa, hän kuvailee. Kuva: Mikko Stig

Parin viime vuosikymmenen aikana on ollut mahdotonta olla huomaamatta, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on judon ystävä. Eikä salaisuus ole sekään, että näyttelijä Kari Ketonen on saavuttanut judossa mustan vyön ja parhaimmillaan SM-mitalin.

Ketonen esitti Putinia vuosia sitten suositussa Putous-tv-ohjelmassa. Harvemmin on tullut esille miesten judolinkki.