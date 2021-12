Oulu

Holstinmäen autohuollon Turo Somervalli (vas.) ja Petri Hyry ovat tänä syksynä muuttaneet bensiinikäyttöisiä autoja kaasukäyttöisiksi auto per viikko -tahdilla. Kuva: Niina Hentilä

Holstinmäen autohuollossa Haukiputaalla on tänä syksynä pitänyt kiirettä. Bensakäyttöisiä autoja on muutettu kaasulla toimiviksi rivakkaan tahtiin.

– Tänä syksynä tahti on ollut yksi auto viikossa. Yhden auton muunnos ottaa 3–4 päivää, yrittäjä Turo Somervalli kertoo.

Syitä kiihtyneeseen intoon muuttaa autoja kaasukäyttöisiksi on ainakin kaksi.

Traficom maksaa vuoden loppuun saakka 1 000 euroa muuntotukea.

Myös bensan hinnan nousu on näkynyt suoraan kyselyiden määrässä.

– Niitä on tullut valtavasti, Somervalli sanoo.

Kaasuautot käyttävät polttoaineena bio- ja maakaasua. Oulun alueella molemmat maksavat noin 1,5 euroa kilolta, mitä voi verrata siihen, että bensa maksaisi noin 85 senttiä litralta.

Haukiputaalla ja Muhoksella

– On paljon ihmisiä, jotka haluavat muutoksen ilmastosyistä. Joku tekee sen säästösyistä. Eräs asui ihan kaasutankkausaseman vieressä ja innostui siksi vaihtamaan, Somervalli luettelee.

Holstinmäen autohuollon yrittäjät Turo Somervalli ja Petri Hyry kertovat, että yli 90 prosenttia autoista on sellaisia, jotka voi muuttaa kaasukäyttöisiksi. Vain joihinkin uusimpiin autoihin muutos ei ole teknisistä syistä mahdollinen.

– Todella vanhoihinkin autoihin tehdään muutostöitä. Joskus muutostyö on voinut olla kalliimpi kuin auton arvo, Hyry kertoo.

Muutostyö maksaa autosta riippuen noin 3 500–4 000 euroa.

– Se on ympäristöteko sinänsä, että muuttaa vanhan auton ympäristöystävällisemmäksi. Uuden auton hiilijalanjälki on iso, Hyry huomauttaa.

Muutostyöt ovat luvanvaraista, Tukesin valvomaa työtä. Somervallin ja Hyryn mukaan niitä tehdään Oulun seudulla toistaiseksi vain Haukiputaalla ja Muhok­sella.

Säiliöiden koko säikäyttää

Jokainen muutostyö räätälöidään asiakkaan tarpeet huomioiden. Isoille kaasupulloille katsotaan yleensä tila peräkontista. Säiliöiden koko määräytyy paitsi peräkontin koon myös sen mukaan, kuinka ison tai pienen tilan asiakas on valmis tavaratilastaan lohkaisemaan.

– Monet asiakkaat säikähtävät säiliöiden kokoa. Yhdessä mietitään, mikä on paras ratkaisu. On tehty niinkin, että aluksi on laitettu pienempi säiliö ja myöhemmin käyty vaihtamassa isompi, Petri Hyry kertoo.

75 litran kaasusäiliöt ovat käytetyimpiä säiliöitä. Sen kokoisella ajaa ajotyylistä riippuen noin 300 kilometriä.

75 litran terässäiliö painaa noin 80 kiloa. Jos autoon asennetaan useita sellaisia, täytyy varmistaa, että auton jouset kestävät painon.

Myös kevyempiä komposiittisäiliöitä voidaan käyttää, mutta ne ovat kolme kertaa kalliimpia.

Muutostöissä auton bensatankit jäävät paikoilleen, ja auto käynnistyy bensalla. Kaasun puolelle auto vaihtaa automaattisesti, kun moottori on lämmennyt 40 asteiseksi. Jos kaasusäiliö tyhjenee ajon aikana, vaihtaa se jälleen automaattisesti bensan puolelle.

– Eniten asiakkaita mietityttää kaasusäiliöiden turvallisuus: räjähtävätkö säiliöt kolaritilanteessa? Eivät räjähdä, Turo Somervalli vakuuttaa.

Kaasu on ilmaa kevyempää ja häviää kolaritilanteissa hallitusti ilmaan.

Hallituksen marraskuussa eduskunnalle antamassa esityksessä muuntotuelle ehdotetaan jatkoa nykyisen suuruisena. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta ja olla voimassa 2024 loppuun asti.