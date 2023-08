Hytillä varustetut niin sanotut koppimönkijät kasvattavat jatkuvasti suosiotaan nuorten liikkumisvälineinä.

Traficomin tilastoista selviää, että suojaa antavalla hytillä varustettujen koppimönkijöiden määrä on Pohjois-Pohjanmaalla kasvanut noin sadalla ajoneuvolla vuodessa viimeisten viiden vuoden aikana.

Kesäkuun lopulla 2019 niitä oli maakunnassa liikennekäytössä 140 kappaletta, mutta kuluvan vuoden kesäkuun lopulla jo lähes 500 kappaletta. Koko maan osalta määrä kasvoi 2019–2023 parista tuhannesta lähes 6 500:een ajoneuvoon.

Suosion kasvua on helppo ymmärtää. Ajoluvan voi saada jo 15-vuotiaana. Hytissä on tilaa kaverille, se suojaa säältä ja on monessa mallissa lämmitettävä, joten talvellakin voi ajaa mukavasti. Kuudenkympin huippunopeudella ja nelivedolla pysyy paremmin liikenteen mukana verrattuna mopoon tai mopoautoon.

Koppimönkijät ovat ensimmäinen ajoneuvoluokka, jolla 15-vuotias pääsee enimmillään 60 km/h kulkevan ajoneuvon rattiin. Ajo-oikeuden saa suorittamalla traktorikortin teoriakokeen. Yhtäkään ajotuntia ei vaadita.

Jos kyse on nuoren ensimmäisestä ajoluvasta, T-korttia varten on kuitenkin käytävä neljä tuntia teoriaopetusta.

Hytilliset mönkijät ovat käytännössä täyttäneet tilan, johon Suomessa kaavailtiin niin sanottuja kevyt- tai hidasautoja. Ne olisivat olleet tavallisia henkilöautomalleja joiden nopeus rajataan kuuteenkymppiin.