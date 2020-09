Hotelli Centralin henkilökunta on raportoinut siitä, että Schauman-kabinetissa on kaadettu kynttilänjalka, kattauksia sekoitettu ja yksi tuoli saattaa olla pois paikaltaan. Tiina Hautala on kerännyt kummitustarinoita Suomen hotelleista.

Kuva: Jarno Pellinen