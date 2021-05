Televisio tänään

Stan & Ollie





Elämäkertaelokuvista jää herkästi luettelon tuntu. Varsinkin kehdosta hautaan -tarinat ehtivät usein vain raapaista ihmisen salaisuuden pintaa. Jon S. Bairdin elokuva sen sijaan seuraa vain pienen pätkän Stan Laurelin ja Oliver Hardyn tarinaa, ja se pääsee siksi syvemmälle. Alakuloa, ystävyyttä ja pitkää yhteistä historiaa on ilmassa, kun Ohukainen ja Paksukainen palaavat 1950-luvun alussa Englantiin jäähyväiskiertueelle. Steve Cooganilla ja John C. Reillylla on rooleissaan vahva tuntuma viihdyttämisen kutsumuksesta. Ensiesitys. (Britannia 2018)

TV1 klo 20.55