Oulu

Matturin perheen miesväki lomailee alkuviikon yhdessä ulkoillen. Perheen äitiäkin jo odotellaan lomalle keskiviikkona. Kuva: Eija Eskola

Pääkirjaston käytävällä vilistävä hieman alle kaksivuotias Aatos on kiinnostunut kaikesta ympärillään. Erityisesti lastennurkkaus 2. kerroksessa viihdyttää taaperoa.

Kirjastokäynti ei ole kuitenkaan aivan tavanomainen Ritaharjulaiselle perheelle.

Sanna Visuri, 40, yöpyi lapsineen lähihotellissa ja tuli kirjastoon pienimmäisen kanssa, teini-ikäisten jäädessä hotelliin nukkumaan.

– Otettiin yhdeksi yöksi tällainen hiihtoloman startti. Kaikki näyttää uudelta, kun heräät jostakin muualta kuin omasta kotoa. Vaihtelu virkistää, eikä sitä välttämättä tarvitse hakea kaukaa.

Loma tuo kaivattua laatuaikaa yhdessä- ja myös yksinoloon.

– Eilen, kun taapero meni nukkumaan ja teinit elokuviin, pääsin hetkeksi kylpyyn kookosvaahdon kera. Ja tietenkin hotelliaamiainen, siitä ollaan hartaasti ja pitkään aamulla nautittu, Visuri iloitsee.

Sanna Visuri tuli pienen Aatoksen kanssa viettämään Oulun pääkirjastoon rauhallista loma-aamua. Kuva: Eija Eskola

Tuttukin kirjasto voi tarjota lomalaisille uusia kokemuksia.

– Aatos rakastaa tuota alakerran Laituri-tilaa, jossa on kalastajan torppa. Siellä voi juosta kokolattiamatolla, on siirreltäviä kiviä ja hernepusseja, värityskyniä ja pehmotyynyjä. Siellä on myös täytettävä kirja, johon saa kirjoittaa. Me käydään aina lukemassa, mitä ihmisille kuuluu.

– Kirjasta saa myös vinkkejä elämään. Tänäänkin, kun kurkattiin kirjaa, noin 10-vuotias tyttö oli kirjoittanut sinne: ”Hei juuri sinä! Tiesitkö, että olet tärkeä ja arvokas sellaisena kuin olet.” Se oli ihana.

Aatos Visuri tutkii mielellään kirjaston lukemattomia kirjoja, vaikkei välttämättä malta jäädä kauaksi aikaa kuuntelemaan itse tarinaa. Kuva: Eija Eskola

Läsnäolo tekee hyvää

Kikattavat pikkupojat temmeltävät aurinkoisen Ainolan puiston lumisissa maisemissa. Isoveli Matias, 4, viipottaa vauhdikkaasti pikkuveli Samuelin, pian 2, kompuroidessa perässä.

Perheen isä, Valtteri Matturi, 33, kertoo, että talvilomaa aiotaan viettää päivä kerrallaan.

– Eilen käytiin Virpiniemessä, syötiin eväitä ja laskettiin mäkeä. Pojat ovat sen verran energisiä, ettei päivä sisällä kulu niin hyvin, hän kertoo nauraen.

Lähimaastossa pysytteleminen loman ajan oli perheelle ominainen ratkaisu.

– Se on meille tyypillistä, ei olla ihan hirveästi sellaisia reissaajia. Tykätään olla omassa kodissa ja omalla porukalla.

Matturin perheen pojat ovat arkena eri päiväkodeissa, joten loma antaa heille mahdollisuuden viettää enemmän aikaa yhdessä. Matias Matturi on lomasta innoissaan. Kuva: Eija Eskola

Hollihaassa asuva perhe viettää paljon aikaa lähipuistossa, mutta leikkipuiston vaihdos oli tervetullut idea, joka tuli lapsilta.

– Ainolan puisto on kesällä meidän suosikkipaikka, mutta talvella täällä tulee käytyä vähemmän. Jokaiselle lomapäivälle yritetään keksiä jotain kivaa tekemistä. Me ollaan käyty autopesussakin tänään, se on yksi ohjelmanumero aina näille pojille, Matturi nauraa.

Perheen lomasuunnitelmiin kuuluu ulkoilua.

– Jos on näin hyvät kelit, niin pitää nauttia. Ja kun maailman tilanne on tämmöinen, niin perheen kanssa paljon läsnäoloa, se on se, mikä tekee hyvää tässä tilanteessa.

Neljävuotias Matias odotti loman alkamista kovasti. Mutta mikä lomassa tulee olemaan parasta?

– Pikkuveljen kanssa leikkiminen, vastaa Matias varmasti.

Touhukas Samuel Matturi malttoi pysähtyä vain hetkeksi kesken puistossa leikkimisen. Kuva: Eija Eskola

Lomassa tärkeintä on kiireettömyys

– Mennäänkö jo tuonne museoon?, utelee kaksivuotias Oula äidiltään.

Äitiyslomalla oleva Emmi Kujala heiluttaa vaunuissa ihmettelevää pian neljä kuukautta täyttävää Eloa samalla, kun vastaa Oulan kyselyihin.

Perhe on päätynyt Pohjois-Pohjanmaan museoon pojan toiveesta.

– Oula kävi aiemmin isovanhempiensa kanssa täällä katsomassa Lego-näyttelyä. Tänään tänne aukesi tämä Leikkilä, joten tulimme katsomaan, mitä täältä löytyy. Itse olen käynyt varmaan viimeksi 10 vuotta sitten museossa, joten Oula tietää tämän talon paremmin kuin minä, Kujala nauraa.

Emmi ja Oula Kujala kävivät tutustumassa Pohjois-Pohjanmaan museon vasta-avattuun Leikkilään. Kuva: Eija Eskola

Lomalla perhe on virallisesti vasta tulevalla viikolla ja silloin he suuntaavat hieman kauemmas.

– Me lähdetään Lappiin, kun mieskin on lomalla. Ennen lapsia olimme usein talvilomalla Alpeilla laskettelemassa mieheni kanssa. Nykyään olemme pyrkineet käymään pohjoisessa hiihtämässä ja ihan vain olemassa luonnon äärellä.

Kiireetön yhdessäolo on lomassa tärkeintä.

– Ystävien tapaaminen ja kiireettömyys. Vaikka meillä on nyt aika paljon suunnitelmia lomaviikolle, niin silti halutaan, ettei kuitenkaan kellon kanssa tarvitse juosta, kuten arjessa usein tulee tehtyä, Kujala pohtii.