Oulu

Kuva: Teija Soini

”Hymy on ikiaikainen keino välittää sosiaalisuutta, hyväksyntää ja avoimuutta. Hymyllä voi herättää luottamusta, mutta myös viestiä valtaa ja jopa manipuloida”, kuvailee Oulun yliopiston kulttuuriantropologi Taina Kinnunen erilaisten hymytutkimusten tuloksia.

Ruumiillisuuden tutkimukseen erikoistunut Kinnunen nostaa esiin myös hymyn fyysiset hyödyt, kuten mielihyvähormonien tuotannon ja immunijärjestelmän aktivoinnin. Hymyily jopa silloin kun ei hymyilytä, tekee onnellisemmaksi.

Kinnunen puhuu Radio Kalevan haastattelussa esimerkiksi siitä, millaisia ajatuksia uusi presidenttimme, dollarihymystään tunnettu Alexander Stubb on hänessä herättänyt, mikä on hymyilyn rooli työelämässä ja mitä tekemistä kauneuskirurgialla on hymyilyn kanssa.

Toimittaja on Sini Salmirinne.