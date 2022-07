Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleissa vuonna 2019 yksi konserttipaikoista oli Tuupalan alakoulu. Kuva: Teija Soini

Tämän vuoden Kuhmon kamarimusiikissa nähdään kolme ensiesitystä: Sebastian Fagerlundin teos Remain Storioni-trion esittämänä, Marcelo Nisinmanin sävellys From the New World sellisti Maja Bogdanovicin ja viulisti Daniel Rowlandin soittamana, sekä Outi Tarkiaisen teos Woodland Fanfares klarinetisti Lauri Sallisen, sellisti Trey Leen sekä pianisti Matilda Kärkkäisen esittämänä.

Kamarimusiikin perinteeseen kuuluvat myös kodeissa esitetyt konsertit. Festivaali tarjosi mahdollisuuden tilata konsertin omaan kotiin, ja niitä on kolme: ensimmäinen on Kemppaisten sukumökillä 9.7., ja siinä esiintyy Abel-kvartetti sekä alttoviulisti Gareth Lubbe.

Toinen on Matti Piiraisen luona 21.7. Abel-kvartetin ja viulisti Kasmir Uusituvan kera. Viimeinen konsertti on 22.7. Luotolan pirtissä, jossa soittajina ovat kitaristi Alberto Mesirca, bandoneonin soittaja Marcelo Nisinman sekä kontrabasisti Zoran Markovic.