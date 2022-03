Miljoonavelkoihin joutunut Uros-yhtiö määrättiin konkurssiin helmikuussa. Oulun käräjäoikeuden mukaan yhtiöllä on velkoja ainakin lähes 13,5 miljoonaa euroa ja kassavaroja vain noin 14 000 euroa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Teknologiayritys Uroksen konkurssi sai torstaina lainvoiman, mutta konkurssipesän selvittely on vasta alussa. Uroksen pesänhoitaja, asianajaja Sami Uoti kertoo, että tällä hetkellä työstetään yhtiön tilinpitoa sekä pesäluetteloa, eli luetteloa yhtiön varoista ja veloista konkurssiin asettamispäivänä.

– Konkurssipesän edustajat perehtyvät yhtiön historiaan normaalisti. Tässä konkurssissa poikkeuksellista on se, että on myös paljon ulkomaalaisia tytäryhtiöitä ja intressiyhtiöitä, mutta sekin on saatu hyvälle alulle, Uoti toteaa Kalevalle.