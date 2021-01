Kongressin ääntenlaskenta ei muuttanut millään tavalla vaalien lopputulosta, joka on Bidenin 306–232-voitto valitsijaäänissä. Kuva: OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT /

Kongressi on vahvistanut virallisesti Joe Bidenin voiton Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Kongressi laski vaalien valitsijaäänet paikallista aikaa torstaiaamuyölle venyneessä maratonistunnossa, joka keskeytyi keskiviikkona usean tunnin ajaksi presidentti Donald Trumpin kannattajien tunkeuduttua kongressitaloon.

Kymmenet republikaanien kongressiedustajat ja muutamat republikaanisenaattorit esittivät vastalauseita Arizonan ja Pennsylvanian valitsijaäänistä. Kongressi kuitenkin äänesti odotetusti nämä vastalauseet kumoon selvin lukemin.

Senaatti äänesti muun muassa CNN:n mukaan vastalauseen Arizonasta kumoon äänin 93–6 ja edustajainhuone äänin 303–121. Vastalause Pennsylvaniasta kaatui senaatissa äänin 92–7 ja edustajainhuoneessa äänin 282–138.

Republikaanien vastalauseet Georgian, Michiganin, Nevadan ja Wisconsinin valitsijaäänistä eivät edenneet äänestyksiin, koska yksikään senaattori ei tukenut niitä.

Alun perin toistakymmentä republikaanisenaattoria oli kertonut aikovansa vastustaa tiettyjen osavaltioiden valitsijaääniä. Muutamat senaattorit muuttivat kuitenkin mieltään keskiviikon dramaattisten tapahtumien jälkeen, eivätkä äänestäneet vastalauseiden puolesta.

Trump myönsi vallan vaihtuvan

Kongressin vahvistettua Bidenin voiton presidentti Trump julkaisi lausunnon, jossa hän lupasi vallan vaihtuvan rauhanomaisesti 20. tammikuuta, kun hänen virkakautensa päättyy.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän on myöntänyt vallan vaihtuvan, vaikka häneltä on kysytty asiasta useaan otteeseen. Presidentti kuitenkin piti edelleen kiinni vaalivilppiväitteistään.

Trumpin oma Twitter-tili on vielä väliaikaisesti suljettuna, joten lausunnon julkaisi Twitterissä hänen avustajansa Dan Scavino.

– Vaikka olen täysin eri mieltä vaalituloksen kanssa, ja faktat ovat takanani, 20. tammikuuta tapahtuu joka tapauksessa rauhanomainen vallanvaihto, Trump sanoi.

– Olen aina sanonut, että me jatkamme taisteluamme varmistaaksemme, että vain lailliset äänet lasketaan. Vaikka tämä merkitsee historian upeimman ensimmäisen presidenttikauden loppua, se on vasta alkua taistelullemme Amerikan tekemiseksi jälleen suureksi!

Pence hoiti roolinsa perustuslain mukaisesti

Kongressin ääntenlaskenta ei muuttanut millään tavalla vaalien lopputulosta, joka on Bidenin 306–232-voitto valitsijaäänissä. Jo etukäteen tiedossa oli, että republikaanien vastalauseilla ei ole mahdollisuuksia mennä läpi, koska kummassakaan kongressin kamarissa ei ollut riittävästi kannatusta niille. Vastalauseet tiedettiinkin republikaanien poliittiseksi tempuksi.

Kongressin perustuslaillisena tehtävänä ei myöskään ole arvioida vaalien mahdollista vilpillisyyttä, vaan yksinkertaisesti vain todeta, että kongressiin saapuneet äänet ovat ne, jotka osavaltiot ovat lähettäneet, ja laskea ne.

Trump ja hänen uskolliset kannattajansa olivat kuitenkin elätelleet toiveita siitä, että kongressi voisi vielä vaikuttaa vaalitulokseen. Paineita oli kasattu erityisesti varapresidentti Mike Pencen niskaan, joka johti kongressin ääntenlaskentaa roolissaan senaatin puheenjohtajana.

Vaikka Pencen tehtävä ääntenlaskennassa oli vain seremoniallinen, Trump yritti painostaa häntä toimimaan vaalituloksen muuttamiseksi. Pence kuitenkin ilmoitti jo keskiviikkona hoitavansa tehtävänsä perustuslain mukaisesti, kuten hän tekikin. Hän on saanut sen vuoksi Trumpin vihat niskaansa.

Biden vannoo virkavalansa ja aloittaa presidenttinä 20. tammikuuta.

