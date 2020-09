Ostotarjous koskee toistaiseksi suojelematonta 1 440 hehtaarin kokoista aluetta. Alue on ollut monikäyttömetsänä. Arkistokuva. Kuva: Jukka Leinonen

Oulun kaupunki tiedotti tiistaina Koneen Säätiön tehneen ostotarjouksen Sanginjoen ulkometsästä. Kaupungin mukaan ostotarjous on kiinnostava ja harkinnan arvoinen.

– Karkeasti arvioituna tarjous on noin neljä miljoonaa euroa. Koneen Säätiö on tehnyt arvionsa metsän arvosta, ja olemme alustavasti todenneet, että arvio on asianmukaisesti laadittu. Teetämme kuitenkin vielä oman arvion puuston ja maapohjan arvosta, Oulun kaupungin talousjohtaja Jukka Weisell kertoo.