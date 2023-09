Sotkamon Jymy on 19-kertainen pesäpallon miesten Suomen mestari. Kuva: Teija Soini

Pudotuspelisyksy on vielä pahasti kesken, mutta koska pesäpallon pelaaminen ei Suomessa lopu tähän vuoteen, spekuloidaan tulevaisuudella.

Sotkamon Jymy on miesten Superpesiksen mitalisampo. Suomen mestaruuksia on kertynyt 19. Vuosina 2011–2015 se nitisti Vimpelin Vedon viisi kertaa putkeen, mikä sai uskon lähes loppumaan muualla Suomessa. Sittemmin kultajuna on pysähtynyt Kainuuseen ainoastaan vuonna 2020.