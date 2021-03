Kommentti

Viikonloppuna julkaistu juttu geenitesteistä ja Sallan taudista (Entä jos dna-testissä paljastuu Sallan tauti?) on herättänyt kysymyksiä, mistä siinä esitetyt todennäköisyysluvut tulevat. Moni on laskenut, että koko suomalaista väestöä koskevat luvut ovat toiset.

He ovat oikeassa. Jutussa kerrottiin kaupallisen geenitestin tehneestä Pekasta, joka löysi verkosta geenivirheen kantajaa ja hänen jälkeläistään koskevia laskelmia. Koska Pekka on kantaja, hänen lapsellaan on tavallista suomalaista suurempi todennäköisyys saada sairas lapsi. Tämä jäi kuitenkin jutussa avaamatta, ja siitä tuli virheellinen käsitys.