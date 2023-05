MM-kisalippujen hinnoittelu aiheutti Tampereella runsaasti keskustelua. Kuva: KIMMO BRANDT

Se on finaalia vaille siinä. 17 päivän MM-turnaus on rykäisy, joka puristaa mehut kaikista asianosaisista: kannattajista, kisaorganisaation sekä median edustajista ja ennen kaikkea joukkueiden jäsenistä. Sunnuntain jälkeen neljän parhaan maan pelaajat tuskin haluavat hetkeen nähdä vilaustakaan pelipäivän pastasta, jota on tankattu kyllästymiseen saakka.