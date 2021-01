Kuva: Jarmo Kontiainen

Tuntuu varmaankin hyvältä julistaa isoon ääneen, että mikä se Putous on, minä en tiedä mikä se Putous on, en ole katsonut enkä katso. No, ilkeän tunnustaa, että minä katson. Olen katsonut alusta lähtien yli kymmenen vuotta joka kauden. Se naurattaa. Kun lapsemme olivat vielä lapsia, oli mukava kokoontua katsomaan ohjelmaa koko perhe yhdessä lauantai-iltaisin.

Aina ei kausi tietenkään ole yhtä hyvä kuin toisinaan. Viime syksyn niin sanottu all stars -kausi esimerkiksi ei kauheasti naurattanut. Viime lauantaina alkaneessa 13. Putous-kaudessa tuntuisi taas olevan uutta puhtia. Ei vähiten hulvattoman sketsihahmon, oululaislähtöisen Dennis Nylundin esittämän Folke Rundqvistin ansiosta.