Manse PP:n miesten joukkue vilisee Superpesiksen tähtipelaajia. Kuva: Teija Soini

Markkinahäirikkö. Särkänniemen Tiikerit.

Manse PP:n miesten Superpesis-joukkue on saanut somessa ja keskustelupalstoilla monta nimeä. Toista kauttaan miesten pääsarjatasolla pelaava joukkue on väriläiskä, jossa on kaikuja 1990-luvun lopussa pesiskansaa kiihottaneesta Kaisaniemen Tiikereistä.