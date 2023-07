Onko se nyt mikä näppäin missäkin tietokoneessa, mutta tätä tekstiä tuottavassa se näyttäisi olevan F6. Siinä on auringon kuva ja plussa, ja sitä painamalla näyttö muuttuu kirkkaammaksi.

Naisten jalkapallo on F6. Se loistaa koko ajan kirkkaammin. Kun Australiassa ja Uudessa-Seelannissa pelataan parhaillaan MM-lopputurnausta, katsomoissa riittää yleisöä ja televisio on päällä kotitaloudessa siellä sun täällä ympäri maailmaa.

Jalkapallon MM-turnaus on naisten joukkueurheilun huippu, mutta ruohonjuuritasolla on vielä paljon tekemistä.

Samaan aikaan, kun MM-kisat esittelee lajin loistoa, oululainen liigaseura joutuu neuvottelemaan, jotta se ei joutuisi pelaamaan keskellä kesää otteluaan sisätiloissa hallin hämyssä.

ONS:n ja HPS:n liigaottelu heinäkuun 30. päivänä oli alun perin aseteltu Heinäpään jalkapallohalliin. Oulu Nice Soccerin kotikenttä on Raatti, mutta se on varattuna Qstock-festivaalille keskiviikosta 26. heinäkuuta maanantaihin 1. elokuuta asti. Seuran varakentäksi on merkitty Heinäpään jalkapallohalli.

Heinäkuisen ottelun pelaaminen hallissa olisi ollut huonoa mainosta sekä Kansalliselle liigalle että Oulun kaupungille. Ikään kuin olisi painettu F5-näppäintä, miinustettu kirkkautta hämäräksi.

ONS:n ja liigan onneksi Qstock ymmärsi ongelman. ONS pystyy pelaamaan ottelunsa festivaalin jälkeisenä sunnuntaina, mutta se joutuu järjestämään kaikki toiminnot Tuiran siltojen puolelta, koska vain Raatin aurinkokatsomo on käytössä.

Miksi ONS olisi pelannut hallissa? Miksi ei Castrénissa tai Heinäpään tekonurmella?

Castrén ei kelpaa liigakentäksi, koska sen tekonurmi on liigan puolelta todettu kelvottomaksi.