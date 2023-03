Suomi otti sunnuntai-iltana tärkeät kolme pistettä, kun se kaatoi jalkapallon EM-karsinnan toisessa ottelussa Pohjois-Irlannin maalein 1–0.

Suomen maalin teki 28. minuutilla Benjamin Källman, joka laukoi pallon lähietäisyydeltä verkkoon. Järkälemäinen hyökkääjä oli yksi niistä kolmesta pelaajasta, jotka päävalmentaja Markku Kanerva oli vaihtanut Tanska-ottelun avauskokoonpanosta. Muutos oli luonnollista jo senkin takia, että ottelut pelattiin kolmen päivän sisällä.

Oman pään nollapeli on alkanut olla Huuhkajille harvinaisuus. Suomi on pelannut EM-lopputurnauksen jälkeen 14 kilpailullista ottelua MM- ja EM-karsinnoissa sekä Kansojen liigassa: maaliero näissä peleissä on nyt 17–15.