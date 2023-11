H-hetkeen Kansallisteatterin suurella näyttämöllä oli enää tunti. Sitten jaettaisiin vuoden 2017 kirjallisuuden Finlandia-palkinnot. Tilanne oli pohjoisen näkökulmasta poikkeuksellinen, sillä Finlandia-ehdokkaissa oli peräti neljä pohjoissuomalaista ehdokasta.

Kaunokirjallisuuden ehdokkaina olivat Hanna Hauru Jääkansi-teoksellaan ja Miki Liukkonen O-romaanillaan sekä tietokirjallisuuden ehdokaspari Jenni Räinä ja Vesa Ranta kirjallaan Reunalla – Tarinoita Suomen tyhjeneviltä syrjäkyliltä.

Kaksi lahjakasta on jo poissa: Liukkonen (1989–2023) ja Hauru (1978–2021). Heinäkuussa kuollut Liukkonen on ehdolla myös tämänvuotisen kaunokirjallisuuden Finlandian saajaksi postuumisti julkaisulla teoksellaan Vierastila. Hän on samalla ainoa pohjoissuomalainen ehdokas kaunokirjallisuuden puolella.

Finlandian säännöt eivät rajaa edesmenneen kirjailijan teoksia kilpailun ulkopuolelle.