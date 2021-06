Lukas Hradecký joutui improvisoimaan, sillä Pierre-Emile Højbjergin rankkareista ei ollut ennakkotietoa. Kuva: Jussi Leinonen

Alkaneen viikon paras uutinen on se, että Christian Eriksenin toipuminen on edennyt erittäin hyvin. On pidetty jopa mahdollisena, että tanskalainen saattaisi vielä joskus palata rakastamansa lajin pariin.

Pelaaja on saanut kannustusviestejä ympäri maailmaa.