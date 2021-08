Uusien aluevaltuustojen rooli on epäselvä suurelle osalle kansalaisia. Monet paikallispoliitikot empivät ehdokkuutta aluevaaleissa, koska uuden luottamustehtävän sisällöstä ei ole tarkkaa käsitystä.

Aluevaltuustoilta ei tärkeitä tehtäviä puutu. Julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto on kriisissä ja hoitajapula on koko maan laajuinen. Koronan takia hoito- ja palveluvelkaa on kaikkialla. Kansalaisille hyvin tärkeiden sote-palvelujen järjestämistä varten valitaan tammikuussa uusi hallinnon taso, aluevaltuustot.