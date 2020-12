Riittävän rokotekattavuuden saavuttaminen kestää, koska rokotteita saadaan maahan pienehköjä määriä kerrallaan.

Kommentti

Synkkä koronavuosi vetelee viimeisiään. Toivoa toivottomuuteen tuo rokotusten käynnistyminen myös Suomessa. Piikittäminen alkoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sunnuntaina, ja alkavalla viikolla vauhtiin päästään myös muissa osissa maata.

Kuva: Joel Maisalmi

Rokotukset ovat merkittävä askel viruksen torjunnassa sekä käytännössä että symbolisesti. Ensimmäisten viikkojen aikana kyse on nimenomaan jälkimmäisestä, sillä rokotteita saadaan maahan EU:n yhteishankinnan kautta pienehköjä määriä kerrallaan. Ensimmäisen rokote-erän suuruus Suomessa on vajaat 10 000 rokotetta, joten siitä riittää pistettävää 5000 henkilön tarpeiksi.

Pfizerin ja Biontechin rokotteita kuitenkin odotetaan maahan lisää ensi viikon aikana. Tarjonta paranee entisestään Modernan rokotteen saadessa myyntiluvan. Euroopan lääkeviraston odotetaan käsittelevän lupaa tammikuun alkupuolella.

Vaikka rokotukset ovat käynnistyneet ja ne laajenevat pikkuhiljaa, ei kannata tuudittautua uskoon, että tautiriski olisi hetkessä ohi. Riittävän rokotekattavuuden saavuttaminen kestää, koska rokotteiden tuotanto ja jakelu eivät vielä vastaa valtavaa kysyntää. Olennaista on myös se, että tarpeeksi moni ottaa rokotuksen.

On syytä tiedostaa, että rokotusten alkaminen ei tee turhiksi niitä monia keinoja, joiden noudattamiseen meitä on patisteltu. Riittävät turvavälit, käsihygienia, maskin käyttö, testaaminen ja oireisena kotiin jääminen ovat paikallaan vielä pitkään. Yksittäistä taikakeinoa, ehkä itsensä täydellistä eristämistä lukuun ottamatta ei ole, vaan kyse on torjuntakeinojen kokonaisuudesta.

Silti tieto rokotusten alkamisesta merkitsee valoa tunnelin päässä. Ja tällä kerralla kyse ei ole lähestyvän junan valoista.

