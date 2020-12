Helsinki

Kuvassa olevassa pullossa on viisi 0.3 millilitran annosta juuri EU:ssa myyntiluvan saanutta Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta. Kuva: ABIR SULTAN

Euroopan komissio on antanut myyntiluvan Pfizerin ja Biontechin koronarokotteelle EU:n alueella. Komissio teki päätöksensä nopeasti sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto kertoi puoltavansa rokotteen käyttöä.

Kyseessä on ensimmäinen uutta koronavirusta vastaan kehitetty rokote, joka sai käyttöluvan unionin alueella.

Alun perin uskottiin, että komission päätöksessä kuluu muutama päivä, mutta komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi Twitterissä heti lääkeviraston ilmoituksen jälkeen, että nyt on toimittava nopeasti.

Von der Leyen kuvaili rokotetta eurooppalaisen innovaatioon tulokseksi. Hän huomautti, että rokotteen yhdessä yhdysvaltalaisjätti Pfizerin kanssa kehittänyt saksalainen Biontech on saanut yhdeksän miljoonaa euroa EU:n tutkimusrahoitusta viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä Euroopan investointipankilta 100 miljoonan euron lainan viime kesänä.

– Tämä auttoi sen valmistuskapasiteetin laajentamisessa ja rokotteen nopeassa toimituksessa maailmanlaajuisesti, von der Leyen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suomessa odotetaan vielä erillistä valtioneuvoston rokotusasetusta, joka on tarkoitus antaa valtioneuvoston istunnossa huomenna tiistaina.

Päätösten myötä rokotusten odotetaan alkavan unionin jäsenmaissa, mukaan lukien Suomessa, loppuvuoden aikana. Rokotteita on aluksi saatavilla vain vähän. Suomessa ensimmäisenä on tarkoitus rokottaa hoitohenkilökuntaa. Myöhemmin rokotukset laajenevat muihin väestöryhmiin. Jokaiselle rokotettavalle annetaan kaksi annosta, joiden välillä on oltava 21 päivää. Rokote on tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

"Lieviä ja ohimeneviä sivuoireita"

Lääkealan turvallisuuskeskus Fimean, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisessä tiedotteessa kerrotaan, että kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet rokotteen tehokkuuden olevan noin 95-prosenttinen. Tiedotteen mukaan rokote osoittautui tehokkaaksi myös riskiryhmien eli astmaa, kroonista keuhkosairautta tai diabetesta sairastavien tai ylipainoisten keskuudessa.

Tiedotteessa sanotaan myös, että rokotteen haittavaikutuksista suurimman osan on todettu olevan lieviä ja ohimeneviä. Rokotteen turvallisuutta seurataan myös käytön aikana.

Myös muut lääkeyritykset ovat kehittäneet rokotteita koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Niiden käyttöluvat käsitellään erikseen.

Pfizerin ja Biontechin rokotteessa huomattavaa on sen tarvitsema alhainen säilytyslämpötila. Rokote vaatii säilytykseen –70 asteen lämpötilan.

STM, THL ja Fimea järjestävät yhteisen tiedotustilaisuuden koronarokotteista ja epidemian tilannekuvasta tiistaina kello 12.