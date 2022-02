Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava EU-komissaari Jutta Urpilainen ei halua jossitella Fennovoiman ydinvoimalapäätöksellä. Hanke on tällä hetkellä jäissä. Venäjä omistaisi ydinvoimalasta ja sen tuottamasta energiasta kolmanneksen. Kuva: OLIVIER HOSLET

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan EU-komissaarin Jutta Urpilaisen tarkoista vastauksista kuulee, kuinka kiperä asia mahdolliset Venäjän vastaiset pakotteet ovat komissiossa. Komissio kokoaa parhaillaan yhteen jäsenmaiden näkemyksiä mahdollisista pakotteista.

– Komission puheenjohtaja on todennut, että kaikki on mahdollista. Se on tietenkin tärkeää, että jäsenmaat ovat tietoisia siitä valmistelusta, mitä komission johdolla tehdään.