Oulun teatterin syksyn vierailuohjelmassa on sekä teatteria että musiikkia. Oululaissyntyinen Johanna Iivanainen esiintyy Pikisalissa lokakuussa uuden soololevynsä julkistuskiertueella. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun teatterin syksyn vierailuohjelmistossa on koronan takia aiemmin peruuntuneita esityksiä ja uusia vierailuja. Komedia ja naiset painottuvat teatterivierailuissa.

Uusi vierailu on Iida-Maaria Lindstedtin monologi I niin kuin Idiootti, joka kertoo seksuaalisesta väkivallasta, häpeästä ja siitä, kuinka vaikeaa on näytellä labradorinnoutajaa. Esitys rakentuu Fjodor Dostojevskin Idiootti-romaanin, dokumentaarisen materiaalin, Pietarissa opiskelun, fyysisen liikehdinnän ja kohtuuttomien irtovitsien ympärille. Tavoitteena on ravistella raiskaukseen liittyviä myyttejä: mikä on raiskaus ja kuka on raiskaaja, tekijät toteavat.