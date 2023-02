Tämä on viimeinen kolumnivuoroni Kalevassa. Tämä tosiasia laittaa miettimään, mitä näiden kolumnistivuosien aikana on tapahtunut ja mitä merkitystä sillä on ollut. Mitä merkitystä julkisella, mutta silti henkilökohtaisella puheella yleensä ottaen on? Luovatko kolumnit sellaista moniäänisyyttä mediaan, jota niiltä kaiketi odotetaan?

Ensimmäinen kolumnini Kalevassa ilmestyi lähes kaksi vuotta sitten, seitsemännen lapsemme laskettuna päivänä.