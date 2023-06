Oulaisissa on puhuttanut kuluneen viikon aikana vesileikkitapaus. Kerrataan lyhyesti, mistä oli kyse. Kolme lasta oli leikkinyt kumiveneen kanssa kaupungin keskustan läpi virtaavassa Pyhäjoessa. Silminnäkijä oli kiinnittänyt asiaan huomion ja tehnyt ilmoituksen hätäkeskukseen.

Paikalle lähetettiin viisi pelastuslaitoksen yksikköä, jossa oli mukana usea ensihoito- ja vesisukellusyksikkö. Samanaikaisesti lapset tulivat omatoimisesti rantaan. Kaikki oli hyvin.

Kaikki osapuolet tekivät omasta näkökulmastaan varmasti oikein. Mutta asiakokonaisuus on kuntalaisten huulilla ja some soi. Miksi lapset olivat itsekseen joessa leikkimässä? No, joessa on vuosikymmenten ajan uitu ja veneilty.