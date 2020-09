Kolumni: Turkoosi kaunotar on maksettu omasta pussista

Oulu on tunnettu pyöräilykaupunki, jossa kaikenkokoisilla ja kaikenikäisillä on oma polkupyörä. Kääntöpuolena Oulu on pyörävarkaiden paratiisi, mutta se ei estä ihmisiä hankkimasta uutta pyörää menetetyn tilalle. Vuosien varrella perhepiiriin on osunut kolme pyörävarkautta, ja joka kerta on harmittanut vietävästi.

Niinpä ajelen halpakaupasta toissa kesänä ostetulla peruspyörällä. Hinta oli painettu sopivasti euroa vaille kahteensataan, sillä turkoosi kaunotar oli kaupan valikoimassa lajinsa viimeinen. Vankkatekoiseen mummopyörään on ollut totuttelemista, kun on koko aikuisiän ajanut virtaviivaisilla vaihdepyörillä.