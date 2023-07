Ei ole samantekevää, mitä suustaan ulos päästää. Vanha propagandan keino on toistaa valhetta sinnikkäästi aina vain uudestaan. Jossakin vaiheessa ainakin joku nielee valheen ja se muuttuu mielessä todeksi. Joskus valheen jankkaamisella on todella radikaalit seuraukset. Ei tarvitse kuin naapuriin katsoa, niin tietää, millaisia seurauksia jankkaamisella on. Putinin Venäjä toistaa jatkuvasti länsimaiden vaaroista. Ja suuri osa kansasta uskoo.

Joku voisi kuvitella, että sanoilla vain kuvataan todellisuutta, jolloin sanat ikään kuin toimivat vain todellisuuden peilaajana. Totuus kuitenkin on, että sanoilla myös luodaan todellisuutta. Kuten esimerkki todistaa.