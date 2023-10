Onko meidän tavoite se, että osaamme näyttää vaivaamme hoitajalle tai lääkärille läppäriruudun kautta?

Tuo eläkeläisen kysymys jäi pyörimään mieleeni, kun palasin juttukeikalta. Olin mukana kuulemassa uudesta palvelusta, joka on tarkoitettu oulaistelaisille eläkeläisille.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, koulutusorganisaatio Jedu ja paikallinen Eläkeliiton yhdistys ovat nopeasti luoneet uutta. Kun Pohde kertoi, että järjestöillä on mahdollisuus hakea tukieuroja digitaalisten palveluiden oppimiseen, Oulaisissa ei aikailtu.

Myönteinen rahoituspäätös toi tonneja, jotka nyt yhteistyössä on valjastettu tiedonjanoisten eläkeläisten käyttöön.

Marras-joulukuun aikana on tarkoitus tuoda Pohteen digipalvelut niin tutuiksi, että hädän hetkellä avunhakeminen tietoteknistä laitetta käyttäen ei pelota. Koulutukset on luvattu räätälöidä osallistujien lähtötason ja teknisten tietotaitojen mukaan. Asiat on luvattu käydä läpi rauhallisesti. Kertaamiselle on jätetty aikaa.

Ilmaiselle digisotetaitojen koulutukselle on vain yksi pääsyvaatimus. Pitää olla eläkeläinen. Tuoreet pullakahvit on luvattu tiedon kylkiäisenä jokaisena kurssipäivänä.

Kun kouluttaja kannusti ottamaan omat tabletit mukaan, osallistujien huumori kukki. Ikääntyneille tabletilla oli mielessä toinenkin merkitys kuin näyttöruudullinen, tekninen väline. No, molempia tabletteja tarvitaan!