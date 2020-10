Kirjoittaja Pirjo-Liisa Niinimäki.

Tähän koukkuun jouduin sattumalta. Eräänä alkusyksyn aamuna piti höristää korvia, kun kirjailija Rosa Liksom puhui radiossa harvinaisen hyväntuulisesti ja vapautuneesti kirjoittamisesta ja suhteestaan synnyinseutuunsa Pohjois-Suomessa. Kuka mahtoi olla toimittaja, joka sai kirjailijan noin puheliaaksi?

Myönnän yllättyneeni hiukan, kun ohjelma – jota voi seurata myös Yle Areenassa podcastina – oli Miki Liukkosen maailma. Liukkonen (s. 1989) ei ole toimittaja, vaan tunnetaan nuorena boheemikirjailijana ja neuroottisen milleniaanisukupolven keulahahmona, joka suoltaa megalomaanisia ajatuksenvirtaromaaneja.

Ei tullut mieleeni, että minunlaiseni naisihminen olisi kohdeyleisöä, mutta tämä keskustelu vei mukanaan. Ja sen jälkeen oli kuunneltava lisää ja lisää.

Ystäviä ja hengenheimolaisia

Aiemmin kirjailija on puhellut itsekseen, mutta nyt hänellä on jokaisessa jaksossa keskustelukumppani. Useimmat ovat kirjailijoita, ja jokaiseen Liukkosella on jonkinlainen side.

Monet ovat hänen ystäviään tai hengenheimolaisiaan. Jonkun kanssa Liukkonen on tutustunut kirjallisuustapahtumassa, toisen kanssa kapakassa. Kolmas on Liukkosen tapaan äiditön, neljäs kotoisin pohjoisesta kuten hänkin.

Sisäpiiriläisyyden tunnelma vain eduksi

Vaikka keskustelut lähtisivät liikkeelle kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta, niissä käsitellään monenlaisia ihmiselämän ilmiöitä: työn ja perheen yhteensovittamista, ahdistusta, alkoholinkäyttöä, jalkapalloa, sarjakuvia, arkkitehtuuria.

Kiinnostavaa on tapa, jolla Liukkonen pyrkii avaamaan asioita, joista ei omien sanojensa mukaan tiedä mitään. Jos hän ei ymmärrä mitään urheilusta, hän pyytää vierastaan kertomaan, mikä ihme siinä on niin kiinnostavaa. Tuttavallisuus tekee keskusteluista vuoropuheluita, jota pieni sisäpiiriläisyyden tunnelma vain parantaa. Kuulijalle tulee tunne, että hänkin pääsee hetkeksi kurkistamaan nuoren kirjailijasukupolven maailmaan ja voi yrittää ymmärtää sitä.