Planican MM-kisojen hiihtostadionilla ja ladun varressa on riittänyt ilahduttavasti yleisöä. On otettava huomioon, että vuodesta 2018 lähtien ainoastaan Seefeldin MM-kisoissa 2019 on katsomossa ollut reilusti ihmisiä.

Riitta-Liisa Roponen kuvaili Pyeongchangin olympialaisten tunnelmaa huonommaksi kuin Haapaveden kansallisissa. Oberstdorfissa 2021 katsomot olivat tyhjinä keskellä syvintä pandemiaa.