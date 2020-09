Kirjoittaja Matti Posio on Lännen Median päätoimittaja.

Valko-Venäjän vaaliprotestit ja esimerkiksi Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin murhayritys aiheuttavat tarpeen seurata yksityiskohtaista uutisointia alkuperäiskielellä.

Jostain syystä suomalaiset kaapeli- ja viihdeyhtiöt tarjoavat yhä maksupaketeissaan Venäjän valtion sensuroimia pääkanavia, kuten 1. kanal ja NTV.

Satelliittiantenneista näkyvät yleensä maksutta valtiolliset Rossija ja RTR-Planeta sekä Valko-Venäjän BelsatTV, joiden sisältö on valtion propagandan mukaista.

Poliittisesta manipulaatiosta vapaata laatujournalismia on kuitenkin tarjolla myös venäjän kielellä. Ukrainan kielellä vapaiden kanavien tulva on jopa runsas.

Yli 200 kanavaa

Parhaiten venäjänkielistä oikeaa journalismia pääsee seuraamaan tilaamalla netistä Kartina.tv:n palvelun, johon sisältyy yli 200 kanavaa. Joukossa on runsaasti ulkomailta lähettäviä uutis- ja ajankohtaiskanavia – ja vertailun vuoksi myös kymmenisen Venäjän valtiollista pääkanavaa.

Hinta on 190 euroa vuodessa, mutta valikoima on huippulaaja ja ohjelmisto avaa silmät. Palvelun saa isolle ruudulle esimerkiksi Apple TV:n avulla. Lifestyle- ja elokuvatarjonta on loistava.

Jos Venäjän informaatiosodan ja valtion kanavien asennemuokkauksen paljastaminen kiinnostaa, vaihtoehtoinen venäläiskanava on Dozhd eli "Sade". Sen voi tilata erikseenkin. Parhaisiin ohjelmiin lukeutuu Fake News, jonka nuoret toimittajat purkavat osiin virallisten uutisten valheita.

Moni kuvittelee, että esimerkkitapausta hyvästä uutiskanavasta – venäjänkielisestä CNN:stä – ei ole olemassa. Kannattaa tutustua Kartina-palvelussa kanavaan Nastojashtsheje Vremja eli Current Time. Venäjänkielinen nimi viittaa Moskovan tv:n vanhimpaan pääuutislähetykseen Vremjaan ("Aika"), mutta etuliite tarkoittaa venäjäksi ajankohtaisen lisäksi myös "todellista".

Kanavaa rahoittaa Yhdysvaltain kongressi, ja säännöt takaavat venäjänkielisille toimittajille sisällön vapauden. Suorat lähetykset ja inhimilliset uutisohjelmat – kuten iltojen Vetsher – todella ovat tosiasioihin pohjaava vaihtoehto Venäjän informaatiotuotteelle.