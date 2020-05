Kolumni: Metelissä lentokentistä on kaikua kyläkouluista – Oulun lentoasemalta voisi olla bussikuljetus Kemiin, Kokkolaan pääsee Helsingistä junallakin kohtuuajassa

Kirjoittaja Marjo Oikarinen.

Huoli maakuntakentistä on vellonut kiivaana Finnairin ilmoitettua, ettei se lennä ainakaan kesällä Kemiin, Kajaaniin, Kokkolaan, Joensuuhun ja Jyväskylään. Monet epäilevät, etteivät lennot palaa ollenkaan. Se on jo selvää, ettei valtion 700 miljoonan euron pääomitusta Finnairille sidota kotimaan lentojen säilyttämiseen.

Tulee mieleen vääntö kyläkouluista menneinä vuosikymmeninä. Jokainen koulu olisi pitänyt säilyttää, ettei kylien elinvoimaisuus katoaisi, vaikka oppilaat vähenivät vuosi vuodelta. Huuto on vaimentunut, koska kukaan ei enää kuvittele muuttoliikkeen kääntyvän koulujen avulla.

Ei se kyllä käänny maakuntakenttien ylläpidollakaan. Matkustajat eivät täyttäneet koneita pienille kentille ennen koronakriisiä, ja nyt etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen. Liikematkustaminen tuskin palaa ennalleen.

Maan sisäiset lennot hiipuvat myös siksi, että nuoret siirtyvät vähitellen raiteille ilmastosyistä. Nuoriso on paheksunut sosiaalisessa mediassa ajatusta valtion tuesta kannattamattomille reiteille.

Olen liikkunut vuosikymmeniä ympäri maata ilmassa, raiteilla ja teillä.

Junamatkat opiskelukaupungista Tampereelta kotiin Ylivieskaan tulivat tutuiksi nuorena. Aikuisopiskelijana osasin ulkoa VR:n aikataulut Oulusta Rovaniemelle ja takaisin.

Lasten harrastus vei vuosia kilpailuihin autolla Etelä-Suomeen viikonloppuisin. Viime vuosina lensin työn takia joka toiseksi viikoksi Oulusta Helsinkiin, kunnes muutin pääkaupunkiin.

Lentääkseen ulkomaille on yleensä pitänyt päästä ensin jotenkin Helsinki-Vantaalle. Sanotaan, että matka pohjoisesta etelään on lyhyempi kuin päinvastoin. Se on totta. Kynnys istua autoon tai junaan on aina ollut pieni, koska halpoja kotimaan lentoja ei ole saanut kovin pitkään.

Siksi ihmetyttää, miksei pohjoisen lentoja voisi keskittää suurimmille kentille ja kuljettaa matkustajat eteenpäin busseilla. Juna olisi parempi, mutta tarvittavien yhteyksien kehittäminen on epärealistista.

Otetaan esimerkiksi Kemi. Se on noin 120 kilometrin päässä Oulun lentoasemalta. Kaupunkien välistä nelostietä parannetaan parhaillaan, mikä nopeuttanee hieman puolentoista tunnin matkaa.

Lento Helsingistä Kemiin potkurikoneella kestää yli puolitoista tuntia. Matkustaja häviäisi vain noin tunnin, jos hän lentäisi suihkukoneella Ouluun ja pääsisi jatkamaan suoraan bussilla.

Puolessatoista tunnissa pääsee tietä pitkin myös Vaasasta Kokkolaan, jonne junamatka Helsingistä kestää nopeimmillaan vain vähän yli 3,5 tuntia. Helsingistä Jyväskylään juna kulkee vielä lyhyemmässä ajassa – turha lentää.

Vaikeimpia paikkoja ovat Kajaani ja Joensuu. Niihin ei pääse nopeasti oikein mistään muuten kuin lentämällä.

Kirjoittaja on Lännen Median uutispäällikkö.