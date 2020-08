Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi viime viikolla, että jatkossa tavoitteena on testiin pääseminen ja testituloksen saaminen yhteensä kahdessa vuorokaudessa. Samalla Kiuru arvioi, että tavoitteeseen päästään aikaisintaan 6–8 viikossa. Kuva: Arttu Laitala

Kolumni

Kurkku tuntui kipeältä maanantaina 17. elokuuta. Kun olo oli flunssainen vielä keskiviikkona, hakeuduin koronatestiin. Sain ajan lauantaille. Negatiivisesta testituloksesta ilmoitettiin tekstiviestillä myöhään torstaina 27. elokuuta.

Tiesin toki, että näytteenotto erityisesti pääkaupunkiseudulla on ruuhkautunut. Se, mikä kummastutti, oli ristiriitainen ohjeistus. Näytteenottopaikalla minulle kerrottiin, että testituloksen viivästyessä kaksi oireetonta päivää vapauttaa tuloksen odottelusta. Samanlaisen vastauksen oli saanut tuttavani Helsingissä sijaitsevasta terveyskeskuksesta. Testitulosta ei kuulunut mutta oireet olivat lakanneet, joten hänet ohjattiin palaamaan töihin.

THL ohjeistaa yksiselitteisesti, että eristyksissä pysytään vähintään negatiiviseen testitulokseen saakka.

On kestämätöntä, jos syksyn nuhakaudella jokaisen kurkkukivun vuoksi täytyy pysyä puolitoista viikkoa eristyksissä. Niille, joilla on mahdollisuus etätyöhön, tilanne on turhauttava. Lähityötä tekeville kotiin jäämisessä on jo kyse muustakin.

Helpotusta flunssakauden testiruuhkiin tuo toivottavasti THL:n uusi ohjeistus lasten koronatestaamisesta. Alkuviikosta päivitetyn ohjeistuksen mukaan lieväoireista lasta ei tarvitse testata. Mikäli oireet häviävät, lapsi voi palata päiväkotiin tai kouluun yhden oireettoman päivän jälkeen.

Tämä on mielestäni järkevää. Syksyn flunssakausi on herättänyt huolta erityisesti lapsiperheissä, kun kouluihin palataan paikan päälle ja nuha leviää kulovalkean tavoin. Suurin osa koronatapauksista on raportoitu aikuisilla, THL kertoo.

Koronakevään aikana suomalaisia kiiteltiin suositusten noudattamisesta ja vastuullisuudesta. Ryhtiliikkeen tekeminen varotoimenpiteissä hiljaisen epidemiakauden jälkeen loppukesästä on kuitenkin takkuillut. THL:n mukaan omaehtoisesta karanteenista on ulkomailta palatessa lipsuttu, minkä vuoksi karanteeniohjeistusta tiukennettiin. Yleiskuva julkisessa liikenteessä näyttää, ettei maskisuosituksenkaan noudattamisesta voida antaa kiitettävää arvosanaa.

Testeihin puolestaan hakeudutaan ohjeiden mukaisesti matalalla kynnyksellä. Mutta kuinka kauan ihmiset jaksavat pitäytyä oireinensa eristyksissä, jos ohjeistus on epäselvää ja tulosten saamisessa vierähtää kohtuuton aika?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi viime viikolla, että jatkossa tavoitteena on testiin pääseminen ja testituloksen saaminen yhteensä kahdessa vuorokaudessa. Samalla Kiuru arvioi, että tavoitteeseen päästään aikaisintaan 6–8 viikossa. Keskeisenä ongelmana testauskapasiteetin nostamisessa on pula koulutetuista terveysalan ammattilaisista.

Yle uutisoi perjantaina 21. elokuuta, että Suomi aikoo ottaa pikatestit laajasti käyttöön testaamisen nopeuttamiseksi. Ylen mukaan antigeenitestejä voivat tehdä muutkin, kuin terveydenhuollon ammattilaiset. Tässä lienee toivonkipinä näytteenottoruuhkien purkamiseksi.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.