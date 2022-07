Maha kurnii. Vatsa tarvitsee täytettä. On päästävä festareille, teatteriin tai elokuviin taltuttaakseni kulttuurin nälän, joka kasvoi korona-aikana sietämättömäksi.

Oulun seudun kesä on täynnä jos jonkinlaista kulttuuritapahtumaa. On festareita moneen makuun: North of Hell -festivaali raskaamman musiikin ystäville, Raahen Rantajatsit jazz-musiikista pitäville, mutta on myös Varjo-festivaali kulttuurista ja kenties hieman valtavirrasta poikkeavasta musiikista pitäville. Olin miettinyt Varjoon menemistä monena vuotena, mutta Qstock on vienyt useampana kesänä voiton. Tänä vuonna asia on kuitenkin toisin. Kulttuurin nälkä kasvoi niin kovaksi, että tarvitaan järeämpiä aseita: tässä tapauksessa pientä urbaania festivaalia.