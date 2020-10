Llano Verden joukkomurhassa surmattujen omaiset esittelivät surmattujen muotokuvia Calissa Kolumbiassa 2. lokakuuta. Kuva: Ernesto Guzmán Jr

Etelä-Amerikan Kolumbiassa on tänä vuonna murhattu jo ainakin 223 aktivistia ja yhteisöjen johtajaa, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International torstaina ilmestyneessä raportissaan. Amnesty syyttää koronakriisin keskellä kamppailevan maan hallitusta saamattomuudesta murhien edessä.

Murhista kertovat myös Guardian-lehti ja Latinalaiseen Amerikkaan perehtynyt verkkosivusto LSE.

– Meitä murhataan pisara pisaralta, sanoi Guardianille Danelly Estupiñán, joka johtaa afrokolumbialaisten oikeuksia ajavaa PCN-järjestöä. Hän on saanut lukemattomia tappouhkauksia, häntä ovat seuranneet hämäräperäiset miehet ja hänen taloonsa on murtauduttu viime kuukausina.

Amnestyn raportti Why are They Killing Us? (Miksi he tappavat meitä) osoittaa maasta neljä aluetta, joilla asuvilla aktivisteilla on erityisen vaaralliset oltavat: Buenaventura, Amazonilla sijaitseva Putumayon maakunta, sodan repimä Catatumbon alue Venezuelan rajalla sekä alkuperäiskansojen asuttama Kubeo-Sikuanin alue itäisillä tasangoilla.

Yksi maailman vaarallisimmista maista aktivisteille

– Vuosien ajan Kolumbia on ollut yksi maailman vaarallisimmista maista ihmisille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, alueita ja luonnonvaroja, sanoi Amnestyn Amerikoiden johtaja Erika Guevara lausunnossaan medialle.

Hänen mukaansa murhat jatkuvat, ellei hallitus puutu tehokkaasti rakenteellisiin ongelmiin kuten jyrkkään epätasa-arvoon, yhteisöjen syrjäytymiseen sekä maaomistuksen epäoikeudenmukaisuuksiin.

Aluksi koronaviruksen takia julistetut eristämistoimet vähensivät väkivaltaa, mutta kun covid-19-tauti muuttui uudeksi normaaliksi, väkivalta on palannut entistä voimakkaampana erityisesti maaseudulle.

Estupiñán sanoo koronaviruksen vain lisänneen väkivaltaa kun aseistautuneet ryhmät ja huumejengit taistelevat Kolumbian Tyynenmeren rannan suurinta satamaa ympäröivän alueen hallinnasta. Koronavirus on pakottanut siviiliväestön eristäytymään koteihinsa.

Koronavirus on myös saanut viranomaiset vähentämään turvajärjestelyjä, kuten turvamiesten ja panssaroitujen ajoneuvojen käyttöä.

Rauhansopimuksen toteuttamista vaativat iskujen kohteina

Vuonna 2016 solmitun historiallisen rauhansopimuksen Kolumbian hallituksen ja Farc-sissien välillä piti lopettaa vuosikymmeniä jatkunut väkivallan kierre.

Maassa on ollut protesteja, joissa on vaadittu rauhanprosessin toteutuksen tehostamista. Rauhansopimukseen skeptisesti suhtautuvan presidentti Iván Duquen aikana edistystä ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Rauhansopimuksesta on toteutettu vain pieniä osia samaan aikaan kun Farcista irtautuneet ryhmät ja muut kapinallisjoukot taistelevat vallasta edelleen.

Indepaz-järjestön laskelmien mukaan maassa on tänä vuonna toteutettu yli 66 joukkomurhaa, joissa on surmattu 263 ihmistä.

Rauhanmielenosoitusten johtohahmot altistivat itsensä aseistautuneiden ryhmien kohteiksi. Heidät oli helppo löytää varsinkin sen jälkeen, kun ihmisiä kehotettiin pysymään koronapelon vuoksi kodeissaan.