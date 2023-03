Helsinki

KRP, Keskusrikospoliisi Kuva: Anna Leinonen

Keskusrikospoliisi (KRP) epäilee noin 30-vuotiasta suomalaista miestä terrorismirikoksista.

Kalevan tietojen mukaan kyseessä on rovaniemeläinen henkilö.

Miestä epäillään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemiseen sekä terroristisessa tarkoituksessa tehdystä törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hänet vangittiin keskiviikkona Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

KRP:n mukaan rikosepäilyjen epäillään liittyvän äärioikeistolaiseen ideologiaan ja toimintaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare kertoo, että viitteitä tästä löytyi muun muassa miehen kotiin tehdyssä etsinnässä.

Springare ei tässä vaiheessa esitutkintaa halua tarkemmin avata esimerkiksi sitä, epäilläänkö miehellä olevan kytköksiä johonkin tiedettyyn äärioikeistoryhmään. Hän ei ota kantaa siihenkään, onko epäillyllä aiempaa rikoshistoriaa.

– Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa. Tästä syystä emme voi kommentoida tapaukseen liittyviä yksityiskohtia, kuten toiminnan laatua tai kohdetta. Sen voin sanoa, ettei poliisilla ole tiedossa kenenkään henkeen tai terveyteen kohdistuvaa akuuttia uhkaa, Springare sanoi.

Keskustelualustoja seurattu

Rikosepäilyt heräsivät poliisin oman tiedonhankinnan perusteella.

– Tässä on ollut muita esitutkintoja, on yhdistelty erilaisia tietoja ja sitä kautta poliisi on omien tulkintojensa perusteella päätynyt siihen, että henkilöä on syytä epäillä, Springare sanoo.

Hänen mukaansa kouluttautumisepäily liittyy esimerkiksi "erilaisten tekniikoiden käyttöön". Lisäksi poliisi on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi erilaisilla keskustelualustoilla liikkuneisiin tietoihin ja materiaaleihin, Springare kertoo.

Kotietsintä tehtiin epäillyn törkeän ampuma-aserikoksen perusteella. Springare ei kommentoi tarkemmin, mitä miehen kotoa löydettiin.

– Toki kun puhutaan törkeästä ampuma-aserikoksesta, se jo viittaa siihen, että se liittyy ampuma-aseisiin tai niiden osiin.

Poliisi selvittää toiminnan laajuutta, kestoa sekä kokonaisuuteen mahdollisesti liittyviä muita henkilöitä. KRP tutkii asiaa yhteistyössä Hämeen poliisilaitoksen ja suojelupoliisin kanssa.