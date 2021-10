Oulussa on viikon aikana havaittu kolmessa vanhusten asumisyksikössä korona-altistuksia tai tartuntoja

Oulun kaupungin Hiirosenkodin E7-osastolla on havaittu korona-altistuminen henkilökunnan keskuudessa. Oireilevia asukkaita tai henkilökuntaa ei ole. Osasto on suljettu toistaiseksi. Henkilökunta on testattu ja mikäli testikierros on negatiivinen, osasto voidaan avata.

Yksityisessä Mainiokoti Vuoksessa on myös tapahtunut korona-altistuminen. Henkilökuntaa ja asukkaita on testattu. Mehiläinen Oy:n omistava Mainiokoti Vuoksi tuottaa palvelusetelillä tehostettua palveluasumista 46 oululaisille ikäihmiselle. Palvelukoti on tiedottanut omaisia tilanteesta. Palvelukodissa on Oulun kaupungin palveluseteliasiakkaita.

Maanantaina 25. lokakuuta kerrottiin viidestä koronatartunnasta yksityisessä palvelukoti Humana Kotikylä Lipporannassa, jossa yksi koronatartunnan saanut asukas menehtyi viime viikolla.

Lipporannassa henkilöstö ja asukkaat on testattu eilen tiistaina 26. lokakuuta toiseen kertaan. Vastaustulokset eivät ole vielä valmiit. Palvelukodissa on Oulun kaupungin palveluseteliasiakkaita.

Pohjois-Pohjanmaalla 70 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu keskiviikkona 739 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Koko maassa sairaalahoidossa on 206 koronapotilasta, joista 33 on tehohoidossa. Potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt maanantaista yhdeksällä. Tehohoidossa on yksi potilas vähemmän.

Tiistain jälkeen on todettu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin keskiviikkona 70 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa on yli puolet eli 37. Muhoksella tartuntoja on 11, Kalajoella viisi, Pyhännällä neljä ja Utajärvellä kolme. Kaksi tartuntaa kirjattiin Liminkaan, Nivalaan ja Sieviin. Yksi tartunta löytyi Pudasjärveltä, Raahesta ja Tyrnävältä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa kymmenen koronapotilasta oyskorona-verkkosivujen mukaan. Määrä on kasvanut eilisestä tiistaista kahdella potilaalla.

Pohjois-Pohjanmaalla kaksi rokotusta on saanut 74,4 prosenttia yli 12-vuotiaista. Ykkösrokote on 83,6 prosentilla.

Kello 12.26 uutiseen lisätty tieto koronakuolemasta.

Kello 15.51 lisätty tietoja vanhusten asumisyksiköistä.