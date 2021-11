Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi maanantaina 2016 uudesta koronatartunnasta Suomessa viikonlopun ja maanantain aikana. Sairaalahoidossa on 256 koronapotilasta, joista 34 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut 27:llä viikon aikana.

Tehohoidossa olevien määrä kasvoi viidellä perjantain lukemista.

Perjantain jälkeen on raportoitu kaksitoista uutta koronaan liittyvää kuolemantapausta.



Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 238 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana. Eniten tartuntoja on Oulussa, 123 kappaletta. Raahessa tartuntoja on 27, Kalajoella 12, Kuusamossa 11. Kempeleessä, Limingassa ja Siikajoella on kaikissa yhdeksän uutta tartuntaa. Muhoksella ja Pyhännällä on molemmissa kuusi tartuntaa. Neljä tartuntaa on Lumijoella, Sievissä, Tyrnävällä ja Ylivieskassa. Pyhäjärvellä ja Siikalatvalla on kummassakin kaksi tartuntaa. Yksi uusi tartunta löytyi Haapavedellä, Iissä, Nivalassa ja Taivalkoskella.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on viisi koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on sama kuin viime perjantaina.

Pohjois-Pohjanmaalla on rokotettu kaksi kertaa 76 prosenttia yli 12-vuotiaista, yhden rokotuksen on saanut 84 prosenttia.

Kello 12.58 juttuun on lisätty koronaan liittyvien kuolemantapausten määrä.