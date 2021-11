Suomessa on todettu viikonlopun ja maanantain aikana 3 338 uutta koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa on 317 koronapotilasta, joista 51 on tehohoidossa.

THL kertoi maanantaina 26 uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Luvut ovat kertyneet useammalta päivältä.

Sairaalahoidossa olevien kokonaismäärä on laskenut perjantaista 19:llä, mutta tehohoidossa olevien määrä on noussut seitsemällä.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kolmen päivän koronaluvuksi 532 uutta tartuntaa. Eniten tartuntoja on Oulussa 302 ja Limingassa 52.

Tyrnävällä tartuntoja on 30, Kempeleessä sekä Raahessa molemmissa 19. Ylivieskassa ja Muhoksella tartuntoja on kummassakin 14, Siikalatvalla 12 ja Nivalassa yhdeksän. Kahdeksan uutta tartuntaa on todettu Kuusamossa, seitsemän Haapajärvellä, Sievissä ja Vaalassa.

Siikajoella on viisi tartuntaa ja Kalajoella kolme. Kahden tartunnan paikkakuntia ovat Haapavesi, Kärsämäki ja Pyhäntä. Yksi tartunta on todettu Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä, Taivakoskella ja Utajärvellä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 25 koronapotilasta. Tehohoidossa on kahdeksan koronapotilasta. Viime perjantaista potilaiden määrä on noussut yhdeksällä.

Elokuun alusta lähtien OYSissa on hoidettu 105 koronapotilasta, joista täysin rokottamattomia on ollut 78 prosenttia. Yli 14 prosenttia on ollut kaksi rokotetta saaneita ja yli seitsemän prosenttia yhden rokotuksen ottaneita.

Pohjois-Pohjanmaalla toisen rokotuksen on saanut 79,5 prosenttia yli 12-vuotiaista. Yksi rokotus on annettu 85,6 prosentille.

Juttuun lisätty koronaan liittyvien kuolemantapausten määrä.