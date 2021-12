Suomessa on raportoitu maanantaina 4 306 uudesta koronatartunnasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvussa on mukana tartunnat viikonlopulta ja maanantailta.

Sairaalahoidossa koko maassa on 296 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 52. Sairaalassa on nyt yhdeksän koronapotilasta enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa on kaksi potilasta vähemmän.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 27 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on yksi vähemmän kuin perjantaina.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kolmen päivän aikana 658 uutta koronatartuntaa. Oulussa tartuntoja on 359, Raahessa 63, Limingassa 49, Kempeleessä 42 ja Tyrnävällä 26.

Kalajoella ja Siikajoella uusia tartuntoja on 14, Kuusamossa 13, Ylivieskassa 11 ja Haapavedellä 10. Nivalassa ja Sievissä tartuntoja on kahdeksan, Pyhäjoella seitsemän ja Muhoksella kuusi. Pudasjärvellä ja Siikalatvalla tapauksia on viisi, Haapajärvellä ja Lumijoella kolme.

Kaksi tartuntaa löytyi Hailuodosta ja Oulaisista, yhden tartunnan paikkakuntia ovat Alavieska, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Utajärvi ja Vaala.

OYSissa on hoidettu elokuun alusta lähtien 154 koronapotilasta. 76 prosenttia heistä on ollut rokottamattomia. Kahden rokotuksen saaneita koronapotilaita on ollut lähes 17 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla on rokotettu kaksi kertaa 80,8 prosenttia yli 12-vuotiaista. Ensimmäisen koronarokotteen on ottanut 86,6 prosenttia.