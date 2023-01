Kaikista täysi-ikäisistä alle 80-vuotiaista kolme viidestä ilmoittaa varmasti äänestävänsä eduskuntavaaleissa huhtikuussa, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimuksesta.

Melko varmoja äänestäjiä on viidennes. Enemmän tai vähemmän epävarmoja on kuudesosa. Tulokset viittaavat KAKS:in mukaan siihen, että äänestysprosentti tulevissa vaaleissa on vähintään viime vaalien tasolla, jolloin se oli 72.