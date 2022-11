Viikonloppuna liikenteessä on tapahtunut ainakin kolme ihmishenkiä vaatinutta liikenneonnettomuutta Suomessa.

Onnettomuuksissa on kuollut viranomaisten mukaan yhteensä viisi ihmistä, ja onnettomuuksista kahdessa kolariin on liittynyt tulipalo. Autopaloissa on kuollut viikonloppuna kolme ihmistä.

Kaksi nuorta aikuista kuoli liikenneonnettomuudessa Loimaalla Varsinais-Suomessa lauantai-iltana, kun henkilöauto törmäsi varastorakennuksen seinään ja syttyi tuleen.

Lounais-Suomen poliisin tiedotteen mukaan onnettomuus tapahtui hieman ennen iltayhtätoista Hannunkadun ja Varastokujan risteyksessä. Kolariautossa ei ollut muita sisällä, ja poliisi epäilee, että törmäystä edelsi suuri tilannenopeus.

Paikalle saapunut sivullinen yritti sammuttaa tulipaloa käsisammuttimellaan, mutta tuli ei poliisin mukaan ollut enää hallittavissa.

– Paikalle tullut pelastuslaitos sammutti tulipalon, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä onnettomuuden uhrien osalta, rikoskomisario Tommi Kosunen kertoo poliisin tiedotteessa.

Kosusen mukaan paikalle saapui myös paljon nuoria, ja heille järjestettiin kolarin vuoksi kriisiapua. Kuolemansyyntutkinnan lisäksi poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena.

Poliisi on ilmoittanut onnettomuudesta myös Onnettomuustutkintakeskukselle.

Autot paloivat yöllä Kouvolassa

Sunnuntain vastaisena yönä Kymenlaaksossa Kouvolassa henkilöauton kuljettaja kuoli matkailuauton ja henkilöauton kolarissa. Aiemmin pelastuslaitos kertoi toisen onnettomuusauton olleen linja-auto, mutta poliisi tarkensi sunnuntaina kulkuneuvon matkailuautoksi.

Kaakkois-Suomen poliisin tiedotteen mukaan matkailuauton kanssa samaan suuntaan ajanut henkilöauto osui matkailuauton perään valtatiellä 6 Ruhanmäen kohdalla. Osuman seurauksena molemmat autot ajautuivat pientareelle ja syttyivät tuleen. Matkailuautoa ajanut ei poliisin mukaan loukkaantunut eikä autoissa ollut muita matkustajia.

Rikoskomisario Mira Nieminen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo STT:lle, että molemmat autot olivat täydessä palossa yöllä. Henkilöauton kuljettaja kuoli Niemisen mukaan tapahtumapaikalle palon yhteydessä.

Poliisi selvittää Niemisen mukaan parhaillaan, mistä palo sai alkunsa ja miksi autot törmäsivät. Matkailuauto oli rekisteröity Venäjälle, ja kuljettaja oli venäläinen. Henkilöauto oli puolestaan Suomen kilvissä.

Onnettomuus tapahtui noin puoli yhden jälkeen sunnuntain vastaisena yönä. Poliisi tutkii onnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyntutkintana.

Kaksi kuoli Pellossa

Kaksi kuolonuhria vaati myös lauantaina iltapäivällä Pellossa Lapissa tapahtunut nokkakolari, jossa kuoli kaksi 1960-luvulla syntynyttä miestä. Toisessa autossa istunut matkustaja toimitettiin jatkohoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

Huono ajokeli piinannut Etelä-Suomessa

Autoilijoita on kehotettu sunnuntaina valppauteen liikenteessä huonon ajokelin vuoksi Etelä-Suomessa.

Fintrafficin tieliikennekeskus kertoi aamulla, että tiet ovat maan eteläosissa paikoin lumisia ja liukkaita, minkä lisäksi lumisade saattaa heikentää ajokeliä. Sunnuntaina on ollut voimassa myös heikon liikennesään varoitus Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa sekä Päijät- ja Kanta-Hämeessä.

Puoleenpäivään mennessä viranomaiset eivät toistaiseksi ole tiedottaneet vakavista säähän liittyvistä onnettomuuksista.