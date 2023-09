Liiga, Kärpät–Lukko 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

Aiemmin tällä viikolla Kärpät saattoi mennä tappion hetkellä piiloon kehnon viimeistelytaidon taakse, mutta lauantain jälkeen selitykset ovat vähissä.

Lukko haki pisteet Raksilasta esityksellä, joka riisui kotijoukkueen viimeisessä erässä aseista. Raumalaiset pelasivat perjantaina Kuopiossa, kun taas Kärpät lepäsi, minkä lisäksi vierasjoukkueen ykköspuolustaja Tarmo Reunanen lusi pelikieltoa lapsellisen alatyylisen kielenkäyttönsä johdosta. Edellä mainituista seikoista huolimatta Lukko loi enemmän maalintekopaikkoja, oli liikkuvampi ja nappasi voiton mukaansa.

Vaikka kausi on vasta alussa, eikä sarjataulukkoa kannata lukea kuin piru raamattua, kiistaton fakta on, että Kärpät on sarjajumbo. Edellisen kerran näin on tapahtunut syksyllä 2016 Kai Suikkasen ollessa joukkueen penkin takana.

– Syö miestä rotan lailla. Tämä ei missään nimessä ole sellainen alku, minkä olisimme halunneet, mutta ansaitusti olemme sillä sijalla, kapteeni Atte Ohtamaa sanoi.

Juuri nyt Kärpät näyttää ahdistuneelta.