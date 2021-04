Kärppien ja HPK:n välinen kohtaaminen päättyi vieraiden voittoon. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät kolisuttelee jälleen tappioputkessa. Kolmannen perättäisen tappion pikkupedoille aiheutti pudotuspelipaikastaan kynsin hampain taisteleva HPK, joka voitti Kärpät torstaina Raksilassa maalein 1–3.

– HPK oli äijämäisempi. He pelasivat kurinalaisemmin kuin me. Jäähyt, työmäärä, vaihtorytmi, kamppailupelaaminen – he olivat kaikissa näissä parempia. Näistä voittava pelaaminen kuitenkin syntyy, päävalmentaja Mikko Manner summasi.