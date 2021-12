Kolmansien koronarokotusten ajanvaraus on avautunut Oulussa 50 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille ihmisille. Rokotuksia annetaan joulun jälkeen myös työterveyshuolloissa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessaan.

Torstaista 23. joulukuuta alkaen kolmanteen rokotukseen ajan voivat varata 50–59-vuotiaat, kun toisesta rokotuksesta on heillä kulunut vähintään neljä kuukautta.

Heitä ennen ajanvaraus on avattu 60 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, 18 vuotta täyttäneet ja vanhemmat riskiryhmiin kuuluvat, joilla toisesta rokotuksesta on kulunut heillä 3–4 kuukautta, sekä voimakkaasti immuunipuutteisille 12-vuotiaista ylöspäin, kun toisesta rokotuksesta on kulunut heillä vähintään kaksi kuukautta.

Kolmansia rokotuksia on annettu jo myös lyhyellä, alle kuuden viikon annosvälillä rokotetuille yli 18-vuotiaille sekä koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstölle, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle, muulle kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä hoivakotien asukkaille.

Koronarokotukset annetaan jatkossa myös työterveydessä

Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo aloittavat koronarokotukset työterveysasiakkailleen Oulussa 28. joulukuuta alkaen. Aava-työterveyspalvelu aloittaa koronarokotukset työterveysasiakkailleen 3. tammikuuta.

Koronarokotteita tarjotaan työterveyshuolloissakin vain Oulun kaupungin rokotelinjausten mukaisesti, eli kolmansia rokoteannoksia annetaan nyt 50 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, jos he eivät kuulu riskiryhmiin. Työterveyshuolto soveltaa muiltakin osin Oulun kaupungin rokotuslinjauksia ja muuttaa niitä samassa tahdissa kaupungin kanssa.

Myös ensimmäisen tai toisen rokotteen hakeminen työterveyden kautta on mahdollista. Myös rokotesarjan seuraavan annoksen hakeminen on mahdollista työterveydestä, vaikka olisi saanut ensimmäisen tai toisen rokoteannoksen eri paikassa. Rokotus on rokotettavalle maksuton.