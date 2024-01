Kuva: Taneli Kärki

Kahden henkilöauton kolari sattui Kuusamontien ja Hintantien risteyksessä Oulussa torstaina kello 15 jälkeen.

Poliisin ensitietojen mukaan onnettomuudessa ei ole tiettävästi loukkaantuneita.

Onnettomuuden selvittelytyö on meneillään. Liikenteelle on haittaa Kuusamon suuntaan ajettaessa, ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Myös Lentokentäntien risteyksessä kolisi

Kaksi autoa kolaroi Kempele–Hailuoto-tiellä Lentokentäntien risteyksessä Oulussa kello 15.30 aikoihin.

Myöskään tässä risteyskolarissa ei ole poliisin tietojen mukaan loukkaantuneita.

Onnettomuus haittaa Hailuotoon päin kulkevaa liikennettä.