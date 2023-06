Kolarissa palaa metsää. Lapin pelastuslaitos on parhaillaan sammutustyössä Kolarin Pasmajärvellä.

Puoli kymmenen aikaan maanantai-iltana palon leviämistä ei ole vielä saatu pysäytettyä.

Paloalue on vaikeakulkuisessa maastossa, joten sammutusta tehdään ilmasta käsin. Rajavartiolaitoksen kopteri on saapunut pelastuslaitoksen avuksi sammutustöihin. Nyt sammutustöissä on siis yhteensä kaksi helikopteria.

– Onneksi ei tuuli käy, että leviää hyvin hitaasti, sanoo päivystävä palomestari.

Sunnuntaina alueen päältä kulki ukkosrintama. Samalla alueella oli myös sunnuntai-iltana maastopalo.

Ylen tietojen mukaan tulipaloalue on noin 4–5 hehtaaria.

Sammutustöihin osallistuu yksiköitä Kolarista, Pellosta, Kittilästä, Sodankylästä ja Rovaniemeltä.

Palomestari arvioi, että sammutusoperaatio kestää tiistaiaamuun asti.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 19.6.2023 klo 21.36.